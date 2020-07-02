有傷口勿接觸海產　2個月錄4宗食肉菌感染

去街市買菜或處理海鮮時小心恐怖的食肉菌感染！衞生防護中心最新一期《傳染病直擊》公布過去2個月錄得4宗嚴重的食肉菌個案，當中2人死亡。首宗死亡個案為83歲長期病患老婦，她曾在家處理魚類時右拇指受傷，懷疑因此中招。

老婦在5月14日右拇指腫脹，入住明愛醫院後出現敗血性休克並入住深切治療部，證實感染食肉菌併發壞死性筋膜炎，需切除右拇指及右肘。她其後又出現腸穿孔及化膿性腹膜炎，延至6月7日不治。

另一宗死亡個案涉及73歲長期病患男病人，他6月10日出現左腿腫痛，同月13日入住明愛醫院，被診斷有壞死性筋膜炎及敗血症，左腿需截肢並入住深切治療部，其後病情惡化，右腿亦需切除，情況一直危殆，6月22日離世。他潛伏期間報稱去過街市買海鮮，但未知有否傷口。

另外2宗個案涉及街市，一名62歲女病人6月11日到街市買豹珊瑚石斑魚後，翌日出現左腿腫脹，入住醫院後進行清創手術，其後病情惡化入住深切治療部，證實感染食肉菌併發壞死性筋膜炎，情況嚴重。餘下1宗是73歲男病人，6月21日右腳掌腫脹，證實患上壞死性筋膜炎，右下肢需要截肢，他報稱去過街市及位於愉景灣的沙灘，當時右腳掌有受傷，目前情況穩定。