GAP下月初關閉分店　或剩中環屯門東涌3分店

新冠肺炎重挫本港經濟，繼Victoria's Secret等多個國際品牌的在港分店結業後，消息指，美國服裝品牌GAP部分在港分店亦將結業。東網記者今（2日）以顧客身份致電分店，有職員透露有關店舖將於8月初結業，屆時香港僅剩下3間分店繼續營業，包括位於中環、屯門以及東涌的店舖。

GAP官網資料顯示，品牌目前於香港設有8間分店。東網記者以顧客身份致電九龍塘又一城分店，員工透露該分店將營業至8月初，店內正推行清貨優惠，最平貨品38港元起。員工指，所有減價貨品不能更換，可到中環分店選購正價貨品。

東網其後到位於尖沙咀加連威老道分店視察，發現店內擺放有多個「關店清倉，全場貨品4折」的告示，店內職員證實該分店將於短期內結業，但就不願談及結業的確實日期、詳情及員工去向。

就GAP分店陸續關閉及員工的勞工權益，勞工處表示，關注有關事件，並會為有關員工提供適切協助。受影響的員工如對《僱傭條例》及其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處尋求協助。