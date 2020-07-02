港區國安法：台陸委會呼籲　台民眾非必要勿前往陸港澳

《港區國安法》周二（6月30日）晚實施，台灣隨後成立台港服務交流辦公室援助港人。台陸委會發言人邱垂正周四（7月2日）表示，台灣人若曾批評中共、支持過「修例風波」都屬於高風險族群，建議應做審慎觀察，非必要避免過境或前往大陸與港澳地區；另指出除非有外加因素，台灣派駐香港的官方與半官方機構不會主動撤館。

邱垂正表示，《港區國安法》堪稱史上最誇張的法律，明定勾結外國與境外勢力危害國家安全罪，具明顯針對性。他認為，台灣民眾若曾批判中共、支持香港反修例都屬於高風險族群。如有台胞在香港遇到問題，可向港辦事處尋求協助，台府將盡最大努力保障在港台胞的安全。

邱垂正強調，台灣關切香港狀況，派駐在港的官方機構，向來希望兩地能良性互動，除非有外加因素，否則不會主動撤館，以確保在港台胞的安全，及維護他們在港的權益。

此外，台港服務交流辦公室在周三（7月1日）正式營運，邱垂正指共收到180個電話與郵件，詢問有關申請投資移民、來台就業、尋求政治庇護等問題，惟具體數字不便說明。邱強調，台灣公布援助方案是因應《港區國安法》導致香港局勢惡化，台方並非介入香港事務；他認為北京將香港問題歸咎外部勢力，無助解決問題。