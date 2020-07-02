傳健康碼最快明日公布詳情　有醫療集團劈價至$950做檢測

粵港澳三地健康碼互通計劃遲遲未實施，港府日前透露爭取本周內公布「港康碼」，先推出粵港兩地的健康碼先導計劃，有傳最快明日(3日)會公布詳情。目前最少有14間私家醫院及化驗所獲認可進行病毒檢測，收費普遍介乎1500至3000港元不等，有醫療集團劈價作招來，連同醫生費及檢測費用，以950港元向市民提供深喉唾液核酸檢測服務，亦設即日特快有報告。

食物及衞生局早前透露會先推出粵港兩地的健康碼先導計劃，至於何時與澳門互通則仍有待與澳門當局溝通，而澳門行政長官賀一誠日前曾表示，希望最快本月內與粵港互通健康碼。目前衞生署已將認可化驗機構由8間增至14間，料每日可進行7000至10,000個檢測，首階段只接受專業人士、有公務及商務需要的人申請。本港檢測收費昂貴問題成為關注，廣東省一般檢測僅需100至200元人民幣，澳門亦僅為180澳門元，相比粵澳，本港收費高出10倍有多。

康健國際醫療集團今日宣布指旗下40多間普通科診所會將病毒檢測收費推至較易負擔水平，以950港元費用作招來，包括醫生費及檢測報告，市民交完樣本後，1日後就可獲得報告，若需即日獲得報告，可另加600港元作特快處理。當檢測結果呈陰性，市民可到診所取紙本的檢測報告，並到政府相關網站登記，取得自己的「港康碼」。