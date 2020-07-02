看6次醫生才確診　研究發現新冠患者延誤治療

新冠肺炎大流行，中文大學研究發現，本港首100名新冠肺炎患者中，有46名患者在首次求診時未被懷疑感染病毒，平均需要兩次求診才被轉介至醫院接受病毒檢測，當中1人更看了6次醫生才發現染病。中大指此情況大大延誤患者接受隔離及治療的時間。

中大醫學院最新於《國際流行病學期刊》發表研究，分析了本港首100名新冠肺炎患者數據，結果發現，本港實施的圍堵措施奏效，成功將病例的傳播系數降低到0.75，亦即不會出現持續爆發。患者潛伏期中位數為4.2天，95％患者的潛伏期少於14天，顯示本港將隔離期限訂為14天的做法正確。

研究又發現，大多數爆發群組都屬於小規模，涉及人數為2至4人，反映香港一般家庭人數較少，但家庭成員之間的傳播風險卻很高。即使政府嚴格執行病毒檢測及源頭追蹤，仍有近80%個案出現延誤診斷及隔離的情況，當中較多為本地個案，有可能增加病毒於社區傳播的風險。

中大醫學院微生物學系系主任陳基湘說，家庭成員之間有高風險傳播病毒的問題，必須正視如何令從高風險地區回港的人士，能更有效地在家居進行隔離，亦建議裝備前線醫生更主動地替病人檢測新冠病毒，以防止再有個案因延遲確診而未有及時隔離。