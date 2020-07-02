政Whats噏：立法會月中收爐　記者同樂日同告別議案齊冇影

今屆立法會將於本月中收爐，15日係今屆最後一次嘅立法會大會，18日就係今屆會期完結。根據立法會文件，立法會主席梁君彥將於本月17日舉行午宴，即會期完結前一日，午宴係向秘書處職員表達謝意，仲邀請所有議員出席。過往每屆立法會會期完結前，都會有「告別議案」同埋「記者同樂日」，不過今屆兩樣都冇喇。

過往立法會喺會期嘅最後一次大會上，都會由內務委員會主席動議「告別議案」，但喺上屆立法會因為有議員就《2016年醫生註冊(修訂)條例草案》拉布，所以就冇咗告別議案。話雖如此，不過唔少議員都爭取喺辯論期間發言，內容仲同告別議案差唔多添。根據明日(3日)舉行嘅內委會議程，喺15日嘅大會上都仲未見到有「告別議案」。

喺每屆立法會完結前有舉行「記者同樂日」，2016年時仲有廿幾位議員同記者玩遊戲同唱歌。根據過往程序，係需要先喺內委員會上審議，再成立籌備委員會處理，個委員會唔止有議員，連記者都有份，開支就由全體議員平均分擔，不過同樣冇影。講開又講，內委會要等成7個月先選到主席，唔少議案都積壓咗好耐，唔知同樂日冇影又關唔關事呢？