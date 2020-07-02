3人早前違反強制檢疫令　被判監4至14日

衛生署公布，有3名人士因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（檢疫令），今日(2日)於屯門裁判法院被判處即時監禁最長14天。首宗個案涉及一名47歲男子，他早前獲發強制檢疫令，惟他在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未獲獲授權人員許可下，離開其檢疫地點，並於3月1日在港珠澳大橋管制站被入境事務處職員截獲，今日於屯門裁判法院被判處監禁14天。

第2及第3宗個案分別涉及一名27歲男子及一名32歲女子，他們早前獲發強制檢疫令，訂明他們必須分別於家中及一所酒店接受強制檢疫14日。2人在無合理辯解及未獲獲授權人員許可下，分別意圖於5月29日及上月3日離開本港，並在深圳灣管制站被入境事務處職員截獲。該名27歲男子及該名32歲女子分別被判處監禁6日及4日。

衛生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反檢疫令的人絕不容忍。截至今日，共有26人已被法庭定罪，判監禁最多3個月或罰款港幣1萬港元。發言人重申，衞生署必定會嚴肅跟進任何違反檢疫令的罪行。