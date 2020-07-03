港區國安法：李家超謂國安處人手財務保密　不對外披露

《港區國安法》生效後，警務處前日成立國家安全處，專責涉及國家安全的罪行。保安局局長李家超表示，國家安全處的工作需要保密，故當局不會公開其人手編制或財務資料；又重申做法符合國際慣例，強調外國政府負責處理國家安全工作的單位亦不會公開相關資料。

李強調，若果將國家安全處的人手編制或財務資料公開，外界或能從中分析新設立部門的能力，將影響本港維護國家安全工作的整體保密性。他又形容，國家安全處未來要對付的對手，或會提升至國家級層面，故必須要做好保密工夫，避免其他國家得悉部隊的能力及強弱之處，以確保香港維護國家安全的工作能夠做得最有成效。

李又指出，本港的做法並非特例，重申其他國家政府亦採取相同做法，同樣不會將其轄下負責維護國家安全的機關的相關資料向公眾公開；但李強調，根據《港區國安法》第十九條，財政司司長會從政府一般收入中撥出專門款項，用以支付關於維護國家安全的開支，不受現行有關法律規定的限制，但財政司司長每年亦須向立法會提交報告，以交代相關款項的控制及管理事宜。