港區國安法：扣留程序跟一般案件沒有分別　亦無白屋安排

《港區國安法》在港實施引起各界憂慮，更有傳一旦觸犯新法例，被捕人士會被扣留超過四十八小時，另會被送往俗稱「白屋」的羈留中心扣押，可謂諱莫如深。保安局局長李家超昨逐一澄清，指扣留程序沒有改變，標準亦是一樣，同樣是扣留最多四十八小時，同樣會有律師代表。至於送往白屋扣押，李指扣留地點目前無特別安排。警方處理每宗案件，如有合理懷疑，會搜集證據，並交予律政司按整體事實作出考慮。

李家超又重申，涉及恐怖活動及勾結境外勢力主體罪行的違法人士，一經定罪必須監禁，且是三年或以上的刑期，為四種罪行中刑罰較重的一項，呼籲市民切勿以身試法。根據《港區國安法》法律條文列明，主要針對分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動及勾結外國或者境外勢力危害國家安全四項罪行，但不具追溯期。

至於量刑起點分三級，刑期會按嚴重程度判處，例如主犯或罪行重大者，量刑起點為十年至最高終身監禁；積極參加者，處三年至十年監禁；對於其他參加者，判處三年以下有期徒刑、拘役或管制，而嚴重個案中央可保留管轄權，案件有機會移送內地審訊。