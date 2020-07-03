港區國安法：李家超稱單純嗌高官下台不違法　

民主派人士過去多次到外國「唱衰香港」，部分曾出席外國國會聽證會大談香港情況，甚至要求外國制裁中港。保安局局長李家超指出，《港區國安法》立法後，民主派出席聽證會是否違反該法要視乎情況而定。面對市民擔心容易誤墮法網，李指出單純「嗌高官下台」並不違法。他又形容，港區國安法出台後已對社會起震懾作用，例如社運人士紛紛與港獨、自決割席，甚至有餐廳退出「黃色經濟圈」。

政府於上月三十日深夜將《港區國安法》刊憲，並宣布條文內容即時生效，不少市民擔心將影響原有的言論自由，例如會因為「嗌特首、高官下台」而誤墮法網，被控違反港區國安法。李家超認為，單純批評政府或要求某些官員下台，並無違反現時所訂下的法律。他強調，本港現有的言論自由及表達意見自由仍然受《基本法》所保障，但市民行使任何權利時必須守法。

港區國安法同時將「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」列為罪行，但多名民主派人士於條例生效後仍然出席美國國會聽證會「唱衰香港」，當中包括日前退出自己一手創立香港眾志的前議員羅冠聰，以及目前有多宗案件在身的工黨前主席李卓人。

被問到他們此舉是否違反港區國安法時，李家超指要視乎他們的行為有否涉及「勾結」元素，例如要求外國政府實施、與外國政府串謀、接受資助或受指使、控制等；以及有否觸犯條文列明的五類行為，包括對香港或中國實施制裁、封鎖或採取其他敵對行動等。

此外，該法生效前夕，相繼有多個主張港獨或自決的組織宣布解散或停止運作，甚至有部分人選擇退出政壇。李家超形容，雖然港區國安法並無追溯力，但在生效前已向相關人士起阻嚇作用；又重申港區國安法的目的在於防範、制止及懲治，認為條例有效防範分裂國家等行為，同時呼籲市民切勿以身試法。