港區國安法：7.1示威警拘3少年　1人今午提堂

警方於前日(7月1日)於北角區及灣仔區拘捕3名少年(16至17歲)，分別涉嫌「刑事毀壞」、「非法集結」及「藏有攻擊性武器」。

當日下午約4時，兩名分別16及17歲少年以雨傘毀壞港鐵天后站的閉路電視、電燈及電子屏幕，他們涉嫌「刑事毀壞」被捕，案件交由東區警區刑事調查隊跟進。兩名被捕少年已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。

同日下午約6時，有示威者在勿地臣街一商場外聚集，警方其後作出驅散行動，並在現場截獲一名17歲少年，並在其身上檢獲3個懷疑汽油彈，他涉嫌「非法集結」及「藏有攻擊性武器」被捕，案件交由新界南總區重案組跟進，案件將於今日(3日)下午於沙田裁判法院提堂。

另外同日晚上7時半，警員在灣仔區進行驅散行動期間，於軒尼詩道一大廈外發現一個紙箱冒出濃煙並傳出爆炸聲。爆炸品處理課接報到場，發現紙箱內有兩個水樽有燒毀的痕迹，初步調查相信該物品並非炸彈，人員檢走有關物品作進一步檢驗。案件列發現可疑物品，由灣仔警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

警員於週日(6月28日)於銅鑼灣怡和街發現一批裝有鐵釘的膠管，警方譴責此行為干擾道路上行駛的車輛，可能威脅道路使用者安全。