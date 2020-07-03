網民熱話：少年拗腳「飛象過河」極架勢　乘客勸告當耳邊風

在公共交通工具不顧公德並不局限於大媽，一些年輕人同樣會犯上同樣毛病。有網民前日（1日）在Facebook群組「巴士的事討論區」貼文，指一名只約有10多歲的少年在巴士車廂「飛象過河」，以拗腳姿勢把腳放對面座位上，更不聽取乘客勸告把腳放下，遭人怒斥「廢青」。

從網民Tomes Chan上載的圖片可見，一名藍衫少年坐到巴士下層最後排的對頭座位，與同行母親雖保持「社交距離」，但就在車廂內高談闊論，更忘形將雙腳「亂放」，右腳翹起，左腳腕拗側向一邊，兼且「飛象過河」到對面座位上，看似難度很高。貼文者見狀出言勸告，惟對方卻置若罔聞，最後禁不住在貼文怒斥，「又一廢青，出聲當聽唔到。」

網民看過事件，指現時很多人都自以為是，不會理會別人勸告，「唔好話隻腳踩落張櫈度，食嘢、冇用耳塞聽歌、仲開Speaker講電話」，「依家啲細路，分分鐘連佢阿媽都唔聽啦，點會聽你三唔識七嘅街外人，嘥氣！」又有人留意到少年左腳奇怪地拗起，語帶揶揄說，「其實佢隻腳咁樣，係咪拗柴？」

網民有話說：

Shum Siu Ki：教人哋嘅小朋友呢...要惡㗎！

Tommy Li：照坐！

Neoman AquaCory：依家啲人大又係咁細又係咁

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