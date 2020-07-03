「光復香港」有推翻政權意願　譚惠珠：區選無DQ是「走漏眼」

《港區國安法》在港實施後，仍有大批人士周三(1日)在港島示威，期間呼叫「光復香港 時代革命」等口號，港府昨晚(2日)發聲明，指有關口號在今時今日是有港獨或顛覆國家政權等的含意。基本法委員會副主任譚惠珠今早(3日)表示，該口號明顯有問題，指「光復」一詞是指該地方原本是屬於你的，但遭人奪取後想再取回；譚稱《基本法》列明香港是中國不可分離一部分，直轄中央人民政府，主權及管轄權都不是香港，反問何以「光復」，又質疑口號是否反映想法及運動要尋求推翻政權。

被問到「光復香港」口號，會否成為民主派於立法會選舉中被取消參選資格(DQ)的理由時，譚稱不能夠單用口號看待，認為要有前文後理，並指尊重港府在DQ方面作的決定。但她認為，去年無人因而被取消參選資格是「走漏眼」，強調《港區國安法》與《基本法》都是全國性法律，地位是平排，但由於《港區國安法》是在《基本法》較後實施，因此優先於《基本法》，律政司司長可發出指示訴訟毋須在有陪審團的情況下進行審理，成立三個法官「合議庭」，並不違反《基本法》。