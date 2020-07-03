政府聘機構代辦發還產假薪酬　建制泛民齊轟700萬元行政費過高

延長法定產假由現時10周增至14星期的《2019年僱傭(修訂)條例草案》，目前處於二讀階段，雖然草案仍未完成三讀辯論程序，不過政府今早(3日)在立法會財務委員會，就委聘代辦機構實施「發還產假薪酬計劃」，申請追加撥款及往後的經常開支，分別涉及逾1.6億港元和5.24億港元，另就開設1個首席勞工事務主任常額職位申請撥款。會上跨黨派議員均批評，計劃須收取10%、約700萬港元的行政費成本過高。直至會議結束，仍未完成表決。

議員謝偉銓在會上表示支持項目，認為及早通過更理想，但他詢問政府有否審視和提供執行行政工作的設施和估算費用。議員黃定光同樣贊成項目，惟強調當局做任何事須講求成本效益，又指出項目成立的專責辦事處，花費4000多萬港元聘請約200人，每人平均僅跟進10宗個案，批評工作量太「他條」(佗佻)。

議員胡志偉則在會上「拉布」，他至少3次發言均提到有關監督外判機構工作的程序問題，他指出計劃須設立專責辦事處，管理200名員工，包括處理投訴個案，認為需要有新官員負責督導外判機構工作表現，但相應工作卻外判給其他單位，因此認為並不適合在會議上討論，又向政府提出撤回相關文件，要求法律顧問解釋。議員陳志全則提醒政府，「(外判公司)梗係一次過(申請金額)貴啲啦」，他表示不清楚政府的邏輯思維，要求當局解釋為何認為收取10%行政費用是合理的原因。

勞工及福利局局長羅致光回覆時指，是次計劃將聘請約200人在專責辦事處任職，平均1年的開支約1億港元，透過恒常手法比較下間接成本為40%，有部分要收取20%行政費，故認為將金額定在10%較為合理，但強調實際金額仍然有待決定。

議員郭家麒在會議臨近尾聲時提出規程問題，關注法律顧問是否能給予完整法律意見，同時要求討論見基於顧問意見，希望財委會副主席陳振英預留充分時間讓委員提出質疑，盼能確認項目是否不適宜再討論下去。陳振英回覆時重申，已決定下午3時復會，若屆時法律顧問仍未能解釋，將繼續暫停會議。