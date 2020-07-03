港區國安法：「光復香港　時代革命」口號8大法律問題你要知

過往示威活動中不時有人展示寫有「光復香港 時代革命」字句的物品及及高叫有關口號，港府昨晚（2日）發聲明稱「光復香港 時代革命」口號有港獨或分裂國家的含意，隨即引起一片恐慌，市民都擔心會否以言入罪。有法律界人士分析，違法與否需綜合一籃子因素，包括背後意圖及過去行爲等，又呼籲若市民曾在網上分享過「光復香港 時代革命」的煽動言論應盡快刪除，以明哲保身。

「光復香港 時代革命」口號被政府視爲有港獨含意，然而穿着或收藏寫有「光復香港 時代革命」字句的衣物，或手機內擁有相關字句的圖片、WhatsApp stickers貼圖會否也違法？大律師龔靜儀指出，該口號違法，故相關物品也有港獨或推翻政權的意味；而手機圖片及貼圖則可以斟酌，因有時手機會自動下載圖片，但故意傳給他人作宣傳用途則屬違法。

有人關注若將8字口號分開，只講或展示其中4個字，又或者以藏頭詩等其他形式展示，是否違法？龔靜儀認爲，以任何形式的文字展示，都要視乎背後的動機及意圖，若有明顯分裂國家意圖，也只是「新瓶舊酒」，難以令法官接納為合理抗辯理由。而大律師陸偉雄則認爲，引述口號並不一定犯法，因要視乎很多因素，例如政治態度、政治立場、叫口號的場景以及過往行爲等等。

至於書本中若印有「光復香港 時代革命」是否會被列為禁書？教師又能否教導相關內容？龔靜儀指出嗎，需視乎內容而定，若書本只是事實陳述，呈現這一歷史事件或社會現狀，則不會觸犯法例，但若內容偏頗，口號附有煽動意味，則會違法。但作爲老師，立場必須正確，教導學生該口號有港獨含義，切勿以身試法。

另外，雖然港區國安法無追溯力，但網民在社交網站上若曾分享過「光復香港 時代革命」的新聞報道或其他內容，是否有需要刪除？龔靜儀認爲，新聞報道沒有問題，但其他分享則要視乎內容是否有煽動意味，雖然法例沒有追溯力，但一旦有人再在網上分享，原帖則有機會違法，呼籲曾分享過含港獨內容的網民刪除帖子會比較穩陣。

陸偉雄又以黃店內張貼的文宣舉例，指即使文宣是以往張貼的，部分甚至非東主自己張貼，近日也需移除，以免日後追討責任，故建議網民刪帖是明智做法。