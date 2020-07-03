新界東北收地在即　有農戶未獲復耕安排

新界東北發展最快本月28日起收地，發展局指首階段期工程範圍將影響30多個農戶，惟有組織表示，至少有3個農戶現時在工程範圍內耕種，未被列入受影響農戶，未獲復耕安排。有區議員認為政府的復耕安排不理想，批評政府輕視農業。發展局回應指，在知悉事件後，已派人聯絡相關農戶並作出安排。

政府去年曾派發意向書，讓受影響農夫可選擇在政府安排的土地復耕。古洞北村民聯盟表示，有至少2戶在首期工程範圍內的農戶未被諮詢，有1戶則屬餘下工程範圍，目前已獲安置上樓，但3戶均不獲政府提供復耕安排。

50多歲的趙先生自幼在田園長大，一直以短租方式向政府租用農土，因3分2的農地是首期工程範圍，已提早遷出並獲安排上樓，但每日仍會回田園耕種。他指自己一直未有收到與復耕安排相關的信件。雖然他多次向政府表達，但當局一直以要再調查事件作回覆。除趙先生，余先生也是古洞農夫，同樣未收到意向事，未獲復耕安排。

北區區議員劉其烽指，未獲復耕安排的農戶，不只古洞北村民聯盟提及的3戶，批評政府在復耕安排上與農戶溝通不足，認為政府輕視農業，縱然安排復耕，選址也太偏僻，現行政策，農夫難以務農為生。

發展局回應指，漁護署早在2018年進行農場作業調查，受首階段期工程影響的農戶有36位，並接獲14份復耕申請。近月知悉有受影響農戶或未獲邀復耕安排，已立即派人尋找相關農戶，目前已聯絡上2位，1位已表明無意復耕，1位有意復耕，正作安排，將會繼續聯絡餘下1位農戶。