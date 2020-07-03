港區國安法：傷警男被控傷人　稍後在東區裁判法院提堂

《港區國安法》落實生效後，有人藉7月1日香港回歸23周年，在港島區發起遊行。當日大批市民在灣仔、銅鑼灣一帶聚集堵路，與警方發生多次衝突。其中在一次拘捕行動中，有警員被一男子以利器刺傷左上臂。警方於昨日凌晨在機場拘捕涉案姓黃(24歲)本地男子。警方指，被捕男子將於今午(3日)在東區裁判法院提堂。

警方商業罪案調查科總督察解子倫講述案情，遇襲警員為機動部隊成員，案發時正制服一名涉非法集結的疑犯，惟遭疑犯強烈掙扎及反抗，期間多名現場人士以手、利器及雨傘襲擊，警員寡不敵眾多處受傷，該名疑犯最終亦逃去。

警方商業罪案調查科接手調查案件，稍後有人向警方提供消息，指其中一名涉案男子準備乘搭飛機離開香港，經調查及分析資料後，探員於2日凌晨，在一班航班上發現懷疑涉案男子，遂將他帶離飛機作進一步調查。

經調查後，該名姓黃(24歲)男子涉嫌「意圖傷人」被捕，案件將於今午(3日)在東區裁判法院提堂。解指，警方將繼續調查案件，追緝其他在逃的涉案襲擊者，市民如有任何相關線索，可聯絡警方商業罪案調查科跟進。

根據《侵害人身罪條例》中的第17條，即俗稱的「傷人十七」，任何人意圖造成他人身體嚴重傷害而射擊、企圖射擊、傷人或打人，一旦罪成，最高刑罰可被判處終身監禁。