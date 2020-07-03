英國搵工難物價高　移民顧問指移民生活未必如預期

英國政府早前提出，向近300萬名有資格申請英國國民（海外）護照（BNO）的港人及家屬提供入籍途徑，在英國工作及定居6年後，可申請入籍成為英國公民。有移民顧問表示，移民英國後，要面對找工作難、物價高、適應文化差異等情況，生活未必如想像般美好。

香港人對移民外國一直存有幻想，惟美聯移民顧問高級移民總監黃秀穎坦言對「過到去就快快樂樂生活」的想法有保留，她指出，英國物價高，一家3至4口要在英國生活一年，預計生活費高達40多萬港元；而且在當地找工作不容易，在本港考獲的專業資格，英國未必承認。她曾聽過有護士移民到英國後，一直找不到醫護工作，最後只能從事一些較低技術的工作。

黃又提到，以往有些人以移民英國為跳板，再遷居至其他歐盟國家，但現時英國已脫歐，優勢不復存在，而脫歐對英國未來的經濟、對商貿有何影響，仍然需要觀望。黃坦言，近年其實少了人選擇移民英國。

中原移民顧問董事總經理許大偉亦表示，綜觀各個移民熱點，都有難找工作的問題，更甚的是即使找到工作，很多時都會是當地人不願意做的工作，薪金較微薄，難以支付當地高昂的生活成本。

許認為，如何融入當地生活亦是移民後要面對的一大問題，「離不開衣、食、住、行和社交生活」，許指有在外國生活經驗、較年輕的人，在適應上可能會較容易，但是他也聽過不少人移民英國後，抱怨當地生活苦悶、無朋友。

許又提到，現時手持BNO、想移民英國的人，有不少是想子女以當地人身份入讀公立學校，但是他指出，新政策暫時未有太多細節，以上想法未必一定能實現，認為可以待細節公布後再作研究。