疫情打亂交流團　錦田蒙養小學補辦飛行畢業營

一場突如其來的世紀疫症，打亂全港學校安排。錦田一間小規模小學因新冠肺炎疫情，取消了交流團及畢業營，為彌補畢業生遺憾，校方今日(3日)特意借用其他中學的禮堂，並布置成機場，用以舉辦一場別出心裁的「飛行畢業禮」。該校師生及家長義工均打扮成飛機師及機場工程人員，又精心準備「機票」及「護照」，寓意護送一眾畢業生升上中學，向「新世界」出發，亦希望他們能承載着對未來的憧憬，衝上雲霄。

錦田公立蒙養學校今年有31名畢業生，校長劉強表示，今年受疫情影響，校務安排全被打亂，取消了北京及新加坡交流團，畢業營亦無奈告吹，不少學生感失望。他指，幸而近月疫情有所緩和，學校逐漸復課，為彌補今屆畢業生，全校師生想到以飛行為畢業禮主題，希望為畢業生帶來如同去旅行般的喜悅。

劉坦言，畢業禮只準備了2個月，期間亦曾擔心因疫情而無法舉辦，「作過最壞打算，好感恩疫情緩和」。他又稱因今年不方便拍攝畢業照，故安排用電腦合成方式進行。

畢業生湯同學表示，因疫情無法去旅行又沒有畢業營，曾擔心連畢業禮也沒有，幸見學校師生悉心安排一個驚喜，「好似去咗旅行咁，好難忘。」另一畢業生林同學亦指原本可去北京及新加坡交流，對取消感可惜，但感今日畢業禮十分特別，「老師、校長着晒機師服，好開心」。