葉劉淑儀調動議程遭許智峯潑水　會議一度暫停

立法會教育事務委員會主席葉劉淑儀今日(3日)在會議中提出修訂議程，將早前流會未能討論的幼稚園、中小學教科書及教材編製項目加入議程，有民主派議員質疑其濫權，違反議事規則，隨意調動議程，要求先行處理規程問題。期間有議員走到主席台前抗議，立法會議員黃碧雲、許智峯及陳淑莊先後被要求離開，會議一度暫停。

葉劉淑儀早前召開教育事務委員會特別會議討論教科書問題，惟會議未達法定人數而流會。今日會議再次討論該項議程，葉劉淑儀強調根據議事規則79C，議程可由主席決定。她又指，今日議程中加入發表訪問芬蘭職務報告，原本應該在大會上發表，但自己有聽取副主席葉建源意見，將其加入今日議程。葉建源澄清自己並無「打尖」，已諮詢過委員會成員意見才加入議程，自己亦無要求討論次序。

葉劉淑儀繼續邀請與會的教育局副局長蔡若蓮發言，惟民主派議員堅持應先處理規程問題，期間議員陳淑莊在座位繼續發言，議員黃碧雲及許智金到主席台抗議，許智峯向葉劉淑儀潑水，隨即被葉劉淑儀要求驅趕他們離開會議廳，並宣布會議暫停10分鐘。

休會後，葉劉淑儀見記者指許智峯向其淋水和搶咪，又指泛民用不擇手段討論問題，無所不用其極。葉建源則批評葉劉無處理規程問題，要求她收回對自己提問「打尖」的說話。被問及是否同意許智峯向葉劉淋水的舉動，葉建源回應指每個議員有不同方式表達意見。