中西區街市扶手梯含菌量達14萬　較家用廁所板超117倍

受新冠肺炎影響，有政黨今日(3日)公布調查，發現中西區街市的扶手電梯衞生情況惡劣，當中以上環街市其中一條扶手電梯情況最嚴重，總含菌量是14萬CFU(Colony-Forming Unit，菌落形成單位)，超出家用廁所板近117倍，另亦超出去年同樣檢測結果的500倍。該政黨表示，現時香港面臨疫情，加密人手清潔已無助解決情況，建議引入紫外光燈，並要求政府訂立「電梯扶手含菌量」標準。

民建聯中西區支部在今年3月委託化驗所，檢測中西區區內4個街市的扶手電梯，包括士美菲路街市、石塘咀街市、西營盤街市及上環街市，以10厘米乘10厘米的面積，掃取表面，後再進行種菌程序。結果發現在25條扶手電梯中，上環街市皇后大道中入口，由1樓前往2樓的扶手電梯中，其總含菌量達14萬CFU，較普遍家用廁所板含菌量是1200CFU，結果高出近117倍。東網記者到上環街市視察，現場所見附近有不少濕貨肉店，不少市民會從該電梯前往2樓的熟食中心，市民吳先生指，平均每星期前來2次，對結果亦感驚訝，但指現時吃飯前會使用酒精搓手液，故不太擔心。

在4間檢測的街市中，士美菲路街市結果普遍較差，10條扶手電梯中，有6條的含菌量超過1萬CFU。而是次整體結果亦較去年進行的檢測嚴重，平均含菌量亦有所提升，當中上環街市含菌量最大差別達近1556倍。

民建聯中西區支部委員劉天正認為最高的14萬含菌量為「天文數字」，他指當區市民都會前往街市買菜，認為結果不能接受。他批評政府在去年進行類似檢測後亦未有改善，現時香港受疫情影響，加密消毒次數不足以應付情況，建議政府在扶手電梯安裝紫外光燈，或使用光觸媒技術。另外，政黨亦建議政府訂立「電梯扶手含菌量」標準，定期為各部門管理的扶手電梯作檢驗，監察其清潔程度。