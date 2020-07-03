前幼稚園男總監涉偷拍女童如廁　證人稱沒干擾涉案影片

前幼稚園男總監涉嫌在漾日居單位內偷拍女童如廁，並把片段存放在記憶棒中，其後有人卻疑在商場遺失該記憶棒。涉案前總監否認製作兒童色情物品罪及管有兒童色情物品的交替控罪。辯方早前反對將涉案影片呈堂，法庭決定以案中案方式處理影片的真實性，案件今（3日）在九龍城法院續審。中學校長麥漢光作供，承認曾訛稱遺失涉案記憶棒，從商場保安手中領取後放在家中4日始報案，但強調從沒干擾記憶棒中的內容。

37歲被告馬祖堯，據悉早前任職幼稚園總監，他報稱現職導演。馬被控於2014年8月26日至2018年11月12日之間，在柯士甸道西一號漾日居一單位製作兒童色情物品，即一段由數碼影像攝錄儀器拍攝有關兒童色情的影片，拍攝到一名年幼女童小便並露出私處。交替控罪則指被告同一時段在同地管有一段儲存於電腦硬碟內的影片。

廠商會中學校長麥漢光出庭作供，指他有兼任幼稚園校長課程，其中一名學生是姓黎女子。2018年11月16日早上黎致電給麥，提及記憶棒的事情。同日中午他便致電位於柯士甸道的圓方商場，聲稱遺失了一支記憶棒，並於2日後前往商場領取。

麥供稱，他把涉案記憶棒放在家中，並一直由他保管。他強調從沒開過或干擾記憶棒內容，稱「我呢件嘢好重要，實放得好好，無畀人知，無畀人掂到」。4日後他陪同黎到警署報案。盤問下麥承認記憶棒不屬於他，亦不曾在圓方商場遺失物品。

圓方商場姓吳保安主任出庭作供，2018年11月18日，他按指示到控制室拿取記憶棒，並帶到服務台交還給客人。由於對方能說出記憶棒的特徵，所指遺失的日子也與商場拾獲的記錄脗合，故辦畢認領手續便把記憶棒交給對方。吳坦言已遺忘對方的名字，但記得交收時對方曾道謝。