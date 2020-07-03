英國公校質素參差　升學機構提示免費升讀亦要考慮清楚

英國政府宣布英國國民(海外)護照(BNO)持有人及其及家屬可在英國逗留5年，期間可工作及讀書，再留多1年可申請成為英國公民。有英國律師指，政策實施後，BNO持有人的子女可免費就讀當地公立學校，消息傳出後，升學中心日內收到近3百多個查詢，惟有升學顧問指出，公立學校質素參差，較好的學校競爭亦相當激烈，建議家長可先報讀私校，安頓後才考慮轉讀公校。有組織更表示，去海外升學需要長遠考慮，否則有機會嚴重影響學生的情緒和學習。

資深移民及簽證律師Mark Taylor表示，參考目前的親屬簽證推斷，新政策生效後，BNO持有人及子女可以在公立及文法學校享有免費教育；讀大學也有機會被視為本地學生，付本地人的學費。

英識教育執行總監陳思銘指，昨日已接獲300多個相關查詢，料本周內將有過千宗查詢。陳指出，雖然BNO持有人子女可以報讀公立學校，但公立學校質素參差，資源和課外活動會比私校少，如師生比例，在公立學校達致1比30，而私校最多只是1比9。今年疫情下，英國公校為學生提供的網上學習支援，亦明顯比私校少。

陳又提到，全英國只有7%人就讀私校，但社會上的精英階層大多來自私校。雖然英國亦有一些較好的文法學校，但陳形容情況猶如外國人來港後，難考入香港名校，這些好學校入學門檻高，競爭也相當激烈。他建議家長可以先讓子女入讀私校，及後再考慮轉讀公校。

學友社學生輔導顧問吳寶城則表示，BNO持有人子女可免費入讀公立學校，故然有其吸引力，但外國的教育方式大多與香港不同，香港著重考試、以教師講授為主，但外國較注重培訓學生的自學能力，課程亦未必能銜接，學生需要時間適應。

吳建議，家長應要先與子女溝通，並且提早準備，譬如先到當地參與交流活動或初步研習當地課程，「去外地升學係要醞釀，通常轉變得愈突然，學生就愈難適應。」吳又指出，不論是移民還是到外地升學，均需要長遠考慮，他認為家長要明白，若然學生無法適應當地生活和學習模式，不單會影響學習成效，也會直接影響學生情緒，引起焦慮、不安，長遠也影響學生的前途和發展。