覃輝被追債2.55億　申請撤銷法庭命令押後訊

星美控股集團主要股東覃輝遭Ideal Trend Investments Limited（下稱原告）透過2份傳訊令狀入稟高等法院，追還6439萬港元貸款尾數連利息，及另追討2015年覃氏擔保一家公司購買2億股星美股份的購股金尾數連利息1.91億港元。原告較早前向法庭申請，獲批准以登報形式代替向被告覃輝派送申索書。被告今天（3日）向高院聆案官法庭，要求撤銷有關命令。

審理今日申請的高院司法常務官表示，被告除本案外，還在另外數宗被不同人士控告的案件，同樣作出要求重新派票的申請。司法常務官因此決定，將有關案件集中處理，押後至今年8月11日在聆案官法庭提訊。司法常務官提示今天的與訟雙方，在提訊前就申請呈交誓章作為證供。

首份入稟狀指，貸款源於2016年11月及2017年12月的兩次口頭協議，原告向星美借出2億及7000萬港元，覃輝任擔保人。此兩筆貸款未還尾數連利息現約共6439萬港元。

另一份入稟狀則指，原告於2015年11月與Nation Field Limited協議，原告以2億港元代價，把2億股星美股份售予Nation Field，覃氏任擔保人。有關交易未付尾數連利息現約1.91億港元。

上述貸款連同交易尾數，覃氏現遭原告追討合共約2.55億港元。