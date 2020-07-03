港區國安法：駐港國安公署4大職能　3情況下行使管轄權

《港區國安法》已在港實施，中央在港設立維護國家安全公署，負責分析研判香港國家安全形勢，就維家安全重大戰略和重要政策提出意見；監督、指導、協調及支持香港履行維護國安的職責；收集分析國安情報；辦理危害國安犯罪案件。廣東省委常委鄭雁雄今日(3日)獲任命為駐港國安公署署長。

至於在甚麼情況下，公署可以行使管轄權？條例訂明3個情況，包括案件涉及外國或境外勢力介入的複雜情況，而香港管轄是有困難；出現港府無法有效執行港區國安法的嚴重情況；出現國家安全面臨重大現實威脅的情況。

以上情況的犯罪案件，由駐港國安公署負責立案偵查，由內地最高人民檢察院指定有關檢察機關行使檢察權，並由最高人民法院指定有關法院行使審判權，而刑罰及訴訟程序等事宜，適用於《中華人民共和國刑事訴訟法》等相關法律的規定。

至於港區國安委設國家安全事務顧問，由中央指派，就港區國安委履行職責相關事務提供意見，國家安全事務顧問列席港區國安委會議。香港中聯辦主任駱惠寧今獲任命為國家安全事務顧問。