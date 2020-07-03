港區國安法：戰友做逃兵　黃之鋒岑敖暉Fb透露唔會「走佬」

在前議員兼已解散的香港眾志創會主席羅冠聰在《港區國安法》生效後離港的消息得以證實後，與羅關係密切的前香港眾志秘書長黃之鋒及荃灣區議員岑敖暉則於社交媒體抒發「走與不走」的感受，黃、岑皆於貼文透露不會離開香港的意向，而岑更加態度鮮明地諷刺早已離開香港的人不要對不願離開的人指指點點，又「懇請有能力的朋友們，如果可以的話，不要離開香港」。

本身有意參選新一屆立法會選舉的羅冠聰於香港時間周四（2日）晚於社交媒體交代自己已離港，而有傳羅與前香港眾志副主席鄭家朗同行赴英國。同樣有意參選立法會選舉、表明正辦理放棄美國國籍的岑敖暉今日（3日）凌晨發貼，指每人都有不同處境、顧慮同負擔，要在這個時刻選擇離開，佢不會多過問半句，但請選擇離開的人，尤其是多年前早已離去的人，不要再對不願走的人指指點點，重申不用他們的「指手畫腳」，並懇請有能力的人不要走。

至於黃之鋒則發貼感謝羅冠聰離港的決定，認為可以繼續打國際線。黃又疑似以轉載貼文的方式，表達他此時此刻對「離開」的想法，指現時愈來愈多聲音變成了「仲喺度嘅，快走啦，仲唔走」，但黃只想說：「多謝你，會保重」，隱含不會離開的意思。