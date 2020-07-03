港區國安法：劉賜蕙獲升副處長　掌管警務處國安處

《港區國安法》於本周二(6月30日)晚上11時在港全面實施，港府今(7月3日)正式公布警務處高級助理處長劉賜蕙晉升為副處長（國家安全），擔任警務處維護國家安全部門的負責人，她於今日宣誓就任；她亦成為港區國安委成員之一。換言之，連同昨日(2日)獲國務院公布成為國安委秘書長的陳國基和入境處處長區嘉宏，港區國安委正式埋班！

根據《港區國安法》內容，香港設立維護國家安全委員會後，成員包括政務司司長、財政司司長、律政司司長、保安局局長、警務處處長、入境處處長、海關關長、特首辦主任，以及警務處國家安全處負責人。

現年54歲的劉賜蕙上任副處長，為現時警隊內最高級的女性警務人員；同時繼已退休的趙慧賢之後，成為警隊歷來第二名女性副處長。劉賜蕙於1984年加入警隊，曾負責不同警務工作，包括刑事情報、刑事調查、刑事政策及支援、毒品調查、商業罪案調查、人力資源管理、培訓事務和前線警務工作，並曾任分區、警區和總區指揮官。

她擔任警務處助理處長期間，曾任多個職位，包括新界南總區指揮官、助理處長（人事）和香港警察學院院長。她出任香港警察學院院長時，負責監督所有培訓課程。直至去年3月，她晉升為監管處處長，負責監督資訊系統部和服務質素監察部的工作。此外，過去她曾負責保安部工作，對相關工作具有經驗。