怒斥馮驊對設立關愛隊充耳不聞　議員：做不到就換人

選舉管理委員會早前公布立法會選舉活動指引，但沒有接納設立「關愛隊」等安排，惹起強烈不滿。多名議員今日(3日)召開記者會，要求選管會和選舉事務處確保立法會選舉公平公正，並作出改善，又批評選管會主席馮驊對建議充耳不聞，認為特首須處理，並指「做不到就應該換人」。

議員梁美芬、麥美娟、葛珮帆及何君堯在記者會上指出，去年的區議會選舉受「黑暴」影響，導致過程出現種種問題，例如重複排隊、疑有票站人員將票箱帶回家、候選人受暴力對待等，故他們要求選管會在即將舉行的立法會選舉中作出改善，如在票站設立關愛隊、有足夠人手確保候選人及義工安全，以及在票站內安裝閉路電視。

其中梁美芬表示，選管會主席馮驊拒絕所有改善建議，且無合理解釋，認為不可接受。葛珮帆則指，有大量意見認為投票時應設關愛隊，但選管會仍然不作為，對此感到遺憾，她批評當局繼續縱容不公平、不公正的選舉發生，對參選人的安全及整體選舉公正性表示疑慮，又指出若選管會主席塞責，對建議繼續充耳不聞，特首便需要處理，「做不到就應該換人」。