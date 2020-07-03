港澳人士持台居留證入境　無需出示核酸檢測證明

台灣周五（3日）召開記者會，公布新增1宗境外輸入確診病例，一名50多歲男子曾長期在南非工作和居住，周三（1日）返台探親接受集中隔離觀察，期間出現症狀並確診感染。防疫人員已為27名同航班乘客和機組人員，安排家居隔離或列自主健康管理對象。流行疫情指揮中心又宣布，自周六（4日）起，港澳人士若有台灣居留證，入境時可免出示核酸檢驗報告。

指揮中心表示，新確診患者曾在南非當地接受核酸檢測，結果顯示為未有感染，惟於上月27日，患者出現發燒、全身無力及喉嚨有異物感等症狀，求醫後被診斷為普通感冒，服藥後情況好轉。他自上月30日從南非搭機至杜拜轉機，於周三入境台灣。

指揮中心指，患者入境時並未出現症狀，因主動告知14天內曾有不適症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，經X光檢查發現肺部有異常情況，並於周五確診。目前台灣累計有449例確診病例，其中7人死亡。

另指揮中心宣布，自周六凌晨起，港澳或外籍人士如持有台灣居留證者，入境台灣時不用再出示登機前3日的核酸檢測結果報告。指揮中心發言人莊人祥表示，部分國家或地區難以為民眾進行核酸檢測，若他們有台灣居留證，包括商務經貿交流等，與台灣民眾待遇一致，入境後家居隔離14日。