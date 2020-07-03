扣查照片瘋傳感威脅　少年獲批臨時禁制令

一名涉參與未經批准集結而被捕的少年因個人資料遭瘋傳，向高院取得臨時禁制令。

一名少年指他在被捕後在警署所拍照片遭瘋傳，更因此受到滋擾甚至暴力恐嚇，他上周五由母親代表入稟高院，要求禁制他人在有意圖恐嚇、騷擾、威脅或煩擾到他或其家人的情況下，發布他和其家人的資料，並獲頒發臨時禁制令，禁令於今天（3日）到期。原告方今向高院法官申請延長禁制令，獲法官批准延長至另行通知為止。

據悉該名不足16歲少年涉於今年5月在旺角參與未經批准集結被捕，其後他在警署被扣查時的照片於網上被瘋傳，其母遂入稟要求法院禁制他人將其資料上傳。

根據臨時禁制令，法庭頒令禁止任何人有意圖或相當可能恐嚇、騷擾、威脅或煩擾該少年或家人的情況下，發布、傳達或披露任何關於該少年和其家人的資料，包括姓名、地址、學校名稱和地址、電子郵件地址、出生日期、電話號碼、身份證號碼或任何官方身份證明文件的號碼、Facebook帳號、Instagram帳號和相片等；以及禁止任何人恐嚇、騷擾、威脅或煩擾該少年和其家人；及協助、造成、慫使、促致、唆使、煽動、協助、教唆或授權他人從事上述行為。

原告早前已將該禁制令的告示刊登於報章中。據該告示指，該名少年的照片和個人資料於今年5月25日遭非法披露並廣泛發布於多段Facebook貼文中，貼文內有大量惡意和惡毒的用戶留言，少年和家人因此飽受不同程度的滋擾和恐嚇，包括暴力恐嚇。由於這些行為造成嚴重滋擾及威嚇，令少年和家人非常擔心人身安全，故向法庭申請禁制令。