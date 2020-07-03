憂網絡欺凌不敢表達政見　逾80%人指應加強執法

反修例風波至今逾一年，針對執法人員、官員以至不同政見者的網絡欺凌愈來愈多。有團體今日(3日)公布調查結果，發現超過98.3%人認為現時香港網絡欺凌風氣嚴重，有逾80%人擔憂欺凌而不敢在網上表達政見，甚至有57.5%人指自己或有認識的人曾遭受網絡欺凌。團體認為，政府應採取措施打擊此類行為。

團體青研香港於今年6月18日至7月2日期間，發起1項有關「香港網絡欺凌問題」的網上問卷調查，訪問了1012人。結果顯示，有約98%的受訪者認為香港網絡欺凌風氣嚴重或十分嚴重；另有約85%受訪者因擔憂網絡欺凌而不敢在網上表達政見；60%人指網絡欺凌十分影響網上的言論自由；更有57.5%人指自己或有認識的人曾遭受網絡欺凌。另外，有81.3%受訪者認為，政府有必要修改現行法例、加強執法，打擊網絡欺凌問題。

青研香港副召集人郭芙蓉指，網絡欺凌問題在青少年之間尤其嚴重。日前一名母親向她求助，指其初中兒子在社交媒體表達政見後，帳戶被大量惡意留言攻擊，導致兒子情緒壓抑，因而失眠，並因擔心他人的目光抗拒上學。郭擔心青少年的情商不足應付網絡攻擊，容易深受其害。

青研香港副召集人林宇星指，網絡欺凌問題更從虛擬世界延伸至現實世界，自己的地區辦事處曾遭「裝修」，「連廁所都打爛埋。」他又指試過一晚收到30個騷擾電話等，更一度收到死亡恐嚇。

團體指，警方有能力、信心打擊網絡欺凌，不過礙於法例保障不足、警方培訓及設備不足等問題，難以執法懲治欺凌者。而且，私隱專員公署的權利有限，部分違反《個人資料(私隱)條例》的罪行只可判處第三級罰款，即罰款1萬港元，阻嚇力嚴重不足。團體建議政府修改法例，賦予私隱專員法定權力，強制要求社交平台或網站移除涉及網絡欺凌和「起底」的內容，披露發布者的資料，甚至懲罰未能保障市民私隱、禁止歧視仇恨言論及假資訊傳播的社交媒體。