將軍澳72區擬建消防局　2024年第3季完工

將軍澳新市鎮人口持續增長，對消防和緊急救護服務的需求增加。消防處擬於將軍澳第72區興建1幢樓高16層的大樓，用作消防局暨救護站，並提供132個部門宿舍單位。政府擬於明年第4季向立法會財委會申請撥款，項目預計2024年第3季完工。

上述新大樓選址北靠翠善街，東接擬議將軍澳–藍田隧道項目中的P2道路，佔地約32453平方呎，屬政府、機構或社區地帶。擬建新大樓有16層附連天台，設施包括部門宿舍、分區消防局暨救護站、消防設備專責隊伍辦公室、社區應急準備課倉庫、室外有蓋停車間及宿舍住戶室外停車場等。

消防處表示，目前最接近將軍澳第72區的消防局為寶林消防局和大赤沙消防局，按距離計算，消防車輛一般需要8分鐘才能到達該區。為了確保消防車輛能於規定的召達時間內，抵達現場滅火及救援，該處計劃在該區設立一間新消防局及救護站。

該處續稱，其部門宿舍不足率已達30%，隨着增加人手及屬員對宿舍需求繼續上升，預料部門宿舍短缺問題加劇，故今次擬建部門宿舍單位，部分採用組裝合成建築法，減少建築廢料及對鄰近居民滋擾。