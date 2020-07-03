巴士司機涉性侵哎吔女　罪成須還押候懲

在劏房居住的初中女學生，拿內褲去準備洗澡時，內褲意外跌在被她稱為「叔叔」的母親男友的身上，「叔叔」迷信「女人底褲唔吉利」，要她幫「叔叔」射精轉運，她之後疑多次替「叔叔」口交，直至她前年向社工表示與異性相處感到害羞，她想由女校轉讀男女校，以學習與異性相處，事件才被揭發。涉案的「叔叔」否認兩項向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為罪。案件經審訊後，被告今（3日）在區域法院被裁定一項罪成，另一項罪名則不成立。被告須還押至8月25日量刑，期間待索閱事主的心理創傷報告。

現年52歲男被告，報稱任職巴士司機，法庭以L.S.作被告的代號。他被控於2015年9月至2017年7月期間，兩度在筲箕灣一個劏房內對女童X作出嚴重猥褻行為，X當時是12至13歲。控方曾指，X的父母於2008年離婚，X的母親於2012年起與被告拍拖，3人同住一個劏房單位。

法官裁決時指被告的證供不可信，如他口供稱對女人衣物避忌，但庭上證供卻指自己百無禁忌及會與事主玩拋衣物遊戲等，說法矛盾及令人難以置信；而被告又曾指不明白「衝動」一詞的意思，令人難以接受。

而事主不隱瞞及清晰道出證供，亦沒有誇大對被告的指控。且事主對被告的信賴程度甚至比對母親更高，法官認為事主無能力亦沒必要揑造如被告曾伸脷到事主口等的指控細節，認為事主乃依記憶而說出事件，裁定被告其中一項向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為罪成。

而被告面對另一項控罪，涉及時段由事主中一至中二，但不包括中二的暑假時段，法官認為有關事件可能在中二暑假此時段發生，遂裁定被告該罪不成立。