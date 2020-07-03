港區國安法：擔心被追究　書店漏夜收起「光復香港　時代革命」書籍

「光復香港 時代革命」口號被政府指含港獨意味，而印有相關字句的書籍也有違法之嫌。東網連日來巡視書店，發現有書店漏夜將印有「光復香港 時代革命」的書籍下架，以免被追究。

東網記者昨(2日)在旺角一間樓上書店發現《漫畫香港抗爭 激盪！200日》書籍，封底清晰標有「光復香港 時代革命」8字，惟今(3日)再去該書店時，發現此書已收起。店員稱，因昨晚政府突然聲明該字句含港獨意思，故不敢再賣，擔心會有犯法風險。

不過，在同區不少書店及報攤卻仍見到該書的蹤影，有出售同類書籍的報販盧小姐認爲，自己未有收到不准賣此書的通知，又認爲應是追究出版商的責任，而非書商或報販。

該本《漫畫香港抗爭 激盪！200日》於6月出版，出版商為蜂鳥出版，內容是以漫畫記錄一名在港日本人對本港反修例示威的親身體驗。蜂鳥出版曾在網站上指該書登上暢銷書第一位，並已加印，在台灣發行。記者曾聯絡出版商，但未獲回覆。

另外，今年書展將於‪本月15日‬舉行，經常出版諷刺時弊書籍的本地出版社次文化堂社長彭志銘說，今年人人自危，出版前都會自我審查，避免出版或出售敏感書籍。但他會繼續出售去年賣剩的《六四三十》，該書由一名女記者所寫，內容是訪問一些與六四相關的人。他認爲，此書只為訪問稿，並無港獨成分，不擔心違法，又認爲法例界線模糊，令書商難以跟從。

舉辦書展的貿易發展局回覆稱，根據書展規例，只要合乎香港法例，以及屬於《淫褻及不雅物品管制條例》下第一類（即既非淫褻亦非不雅）的出版物，不論題材，都可以在書展內展出。貿發局不會進行任何審查工作，但會提醒參展商，必須遵守展覽會守則，以及在特區適用的法律。