直資孔聖堂中學借課室予私校　有教師不滿減薪及財政混亂　

前身為資助中學的銅鑼灣直資學校孔聖堂中學，將2個課室借予同系的私立小學「晉德學校」使用4年，引起部分孔中教師不滿，認為學校財政及行政混亂。逾半孔中教師近日發起聯署，不滿校方自2014年起教職員凍薪及減薪，未有按直資申辦計劃書中，履行5年過渡期內職級及薪酬制度不變的承諾。孔中校長楊永漢昨(2日)發表聲明，指按教育局指引租出2個課室，並收回租金，而校方今年4月亦決定向2014年起在職的教師發花紅。

據了解，晉德在2015年開始佔用孔中7間課室，至2017年教育局才批准當中5間課室予晉德使用，惟其餘2間未獲准使用的課室卻仍一直遭佔用。按教育局的《資助學校資助則例》及《學校行政手冊》規定，為免「有關機構無形中得到政府的補助」，直資學校借出校舍須收費。有孔中教師向傳媒展示多張圖片，指2間課室上月底前仍分別用作晉德校長室及擺滿晉德的電子設備，與孔中校方聲稱已收回課室的說法不一。

有孔中教師向傳媒批評學校行政混亂，近年流失33%至50%教職員，他透露，教職員薪酬長期落後市場至少2個薪點，而校方自2012/13學年起以「財困」為由，要求教師凍薪及減薪「共度時艱」，但2017年起回復每年增薪後，亦從未追回相差的薪點，又指現任校長曾承諾補回薪金，但候任校長卻稱學校財政困難，只能盡量增加1個薪點。

校長楊永漢在學校網頁發表聲明指，經政府批准後，2017年從孔中撥出5個課室予晉德學校使用，並按教育局指引租出兩個課室，並收回租金，校方今年4月亦決定向2014年起在職的教師發花紅。楊又指，大部分老師的合約，校監已於6月底簽署，正安排見老師，但出現部分老師對學校的不信任而投訴。

教育局回覆東網指，得知孔中借出2個房間予晉德學校，已即時指示學校須停止及糾正，而校方已按局方要求收回有關房間，並向晉德收回有關費用。據局方了解，該2個房間現已上鎖。局方又指，直資學校資源調配享較大彈性，惟有關薪酬福利條件及調整機制須經校董會或法團校董會會議作討論及審批，並合乎透明、公平及合理的原則。