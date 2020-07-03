刑毀何君堯議辦　建築工缺席聆訊或遭加控

去年7月21日元朗發生白衣人無差別襲擊市民事件，議員何君堯被指牽涉其中，翌日大批人士到何位於荃灣荃豐中心的辦事處大肆破壞，警方先後拘控兩人。案件日前再訊時，其中一名男學生被告承認刑事毀壞罪，等待判刑；另一被告陳柏爾則缺席聆訊，法庭頒下拘捕令。陳今（3日）被解往沙田法院提訊，控方申請押後案件至8月10日，以待考慮會否加控陳不依期歸押罪，裁判官直言：「唔認為律政司會就每單被告無嚟既案件加控。」質疑律政司此舉「唔太有需要」，但因法庭無權控制律政司起訴被告甚麼控罪，故批准押後申請。

案中兩名被告依次是18歲加拿大籍男學生朱沛恆，及31歲建築工人陳柏爾，他們被控於去年7月22日，在荃豐中心損壞屬於何君堯辦公室的玻璃牆。朱選擇認罪候判，陳早前因缺席聆訊被通緝。

陳今沒有律師代表，他解釋本案因疫情而一再押後，加上他要覆診，故他一時大意忘了應訊，而他昨日收到通知後，已即時前往警署處理。此外，陳又一度反對控方的押後申請，指案件已拖延很久，他希望可以立即處理。

裁判官確認本案因疫情而一再押後，法庭接納被告解釋，並表示法庭會寬大處理。裁判官又指被告沒有律師代表，建議他考慮在案件押後期間可找律師，再一併處理案件。陳聞言不再反對押後。

此外，裁判官又批准被告繼續保釋，並向控方表示：「假如法庭接納被告解釋，控方係咪仲要新增控罪？好似唔係太有需要。」