3人涉中上環暴動案　完成結案陳詞等待裁決

去年7月28日中西區爆發警民衝突，示威人士往中聯辦途中與警方對峙，警方展開行動拘捕多人，包括經營健身中心的一對夫婦及一名女學生，3人否認暴動罪後受審。案件今（3日）在區院續審，控辯雙方進行結案陳詞。法官聽罷雙方陳詞，決定押後至7月24日裁決，3名被告續准保釋。

3名被告分別是湯偉雄（38歲）和杜依蘭（41歲）夫婦，及女學生李宛叡（17歲）。3人同被控於去年7月28日，在德輔道西近西邊街一帶連同其他人參與暴動。湯氏夫婦另各被控一項無牌管有無線電訊器具罪，指他們在西源里各自無牌管有一套無線電收發機。

代表控方的資深大律師郭棟明陳詞指，暴動罪的罪行元素包括：現場出現非法集結，參與集結的人破壞社會安寧；被告人作出了參與暴動的行為，又或有意圖參與該暴動。郭指，本案中雖沒有直接證據證明3名被告作出了破壞社會安寧的行為，但憑藉環境證供，即3名被告被捕時所持的裝備及裝束、他們逃匿在被捕現場的時空，以及他們逃避警員追截，控方已可作出唯一且合理的推論，即3名被告已干犯暴動罪。正如湯氏夫婦當時手持兩傘，而警方片段則顯示在場示威者擺出遮陣。

控方的檢控基礎是，3名被告在德輔道西近西邊街一帶夥同其他人參與暴動，他們雖在奇靈里的後巷被捕，但他們與德輔道西大街的示威者擁用共同得犯罪意圖，他們身處現場並蓄意鼓勵他人作出破壞社會安寧，足以構成罪行元素。

不過代表湯氏夫婦的資深大律師潘熙指，本案最值得爭議的地方就是案發地點，控方所指的暴動只在德輔道西發生，身在德輔道西的人根本見不到被告在後巷，控方指控他們與大街的人有共同計劃犯案，其實是天方夜譚。潘指，湯氏夫婦當日在後巷只是扶起受傷的人，他們身上沒有攻擊性武器，他們攜有雨傘只因當日天文台發出雷暴警告。

潘並指，警方當日發射了十多發催淚彈，催淚彈射程可遠至70米，可使人流眼水、呼吸困難及皮膚𤆥痛等，湯氏夫婦本來不認識第三被告李宛叡，他們3人為逃避催淚彈的影響，才一同往金鐘方向逃跑，最終走到奇靈里的倔頭巷被捕，控方指控他們逃避警員追捕，理據薄弱。

代表李宛叡的大律師曾藹琪指，圍觀者純粹身處暴動現場，即使與激進示威者距離相當近，也不足構成干犯暴動罪，控方需同時證明被告透過說話或行動積極提供鼓勵或協助。

控方指稱李當日穿黑衣是給予在場激進人士安心和鼓勵，但曾反駁指法例並無禁止遊行集會的人穿黑衣，當日李沒戴手套或防毒面罩，僅穿輕裝，她的裝束與激進示威者大相逕庭，她也沒武器在身，她作供時解釋到場是要感受現場環境，控方批評此說法不合理，但曾反問：「作為一個16歲嘅年輕人，有朋友邀請，係咪真係無可能？」

曾表示，李在奇靈里爬鐵絲欄不代表她犯了罪，當時她受了傷淚流滿面，亦是首次遇上被警員追截，在千鈞一髮下做出如此反應並不稀奇。