應科院總監涉採購私相授受　罪成須還押候懲

香港應用科技研究院有限公司研究及發展總監劉文建，涉隱瞞自己、妻子和好友直接或間接持有兩間供應商的利益，將應科院七項總值逾53萬元的訂單批予該兩間供應商，被控以一項公職人員行為失當罪，以及共7項屬交替控罪的欺詐和企圖欺詐罪。劉不認罪後受審，今（3日）在沙田法院被裁定公職人員行為失當罪成，裁判官指案情嚴重，法庭一般會判即時監禁，現將他還押至7月17日再訊，以待索取背景和社會服務令被告。

控罪指被告劉文建(49歲)於2016年3月1日至17年10月30日期間，在他批核應科院七項採購時，訛稱與始動科技有限公司(下稱始動)和博文教育(亞洲)有限公司(下稱博文)沒有利益衝突，隱瞞其妻張寶芳持有始動和Golden Commence Limited(下稱Golden Commence)的股份，又沒申報他與博文的董事鄭賢義有密切的私人關係，使他本人、其妻和鄭得益。交替控罪則指他於2016年8月至前年10月，在批核七項採購時，向應科院訛稱與始動及博文沒有利益衝突。

裁判官裁決指，不接納被告因時間趕急而繞過程序，又指被告其實有很多機會，但都沒有申報，故裁定他罪成。