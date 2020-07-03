連續7日無新增確診　美國回澳暫無需出示健康證明

新冠肺炎疫情稍緩，澳門已連續7日沒有新增新冠肺炎病例，維持46例確診，無死亡病例。山頂醫院醫務主任羅奕龍今日(3日)表示，澳門從未出現社區傳播個案，目前僅有1名確診病人在醫院隔離。另外，過去2天(1日至2日)新增247名入境人士需要接受醫學觀察。

羅奕龍續指，自6月17日起提供為期1個月的特別渡輪服務，接載澳門人由經香港回澳。至今累計1021人回澳，並已完成第一次病毒測試，其中只有1人確診。他指出，該些乘渡輪從香港返澳人士中，約30%人自美國抵港，但至今無出現確診個案，而特別渡輪服務仍有106人登記由美國回澳，暫時未有太大緊急性需要出示健康證明。

旅遊局公共關係處處長劉鳳池稱，至今仍在指定酒店接受醫學觀察有1384人。截至今日已登記從香港國際機場返回澳門北安碼頭總人數為1566人，其中1053人已乘渡輪返澳，另有19人登記今晚乘渡輪返澳。

另外，當局指曾獲批入境珠海豁免隔離的澳門居民，如有需要再到珠海，可於今日傍晚6時起，再次申請入境珠海豁免隔離。當局解釋指，之前為優先保障首次申請的居民，暫緩已獲批的居民再次申請，而近日留意到第一次申請的人數大幅下降，因此決定開放居民再次申請。