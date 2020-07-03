鄭若驊民望續「墊司底」　政界人士批瀆職促下台

香港中文大學香港亞太研究所今日（3日）公布2020年6月份特區政府和問責官員的民望意見調查結果，顯示受訪市民對政府的不滿意度高達66.3%，而在三名司長表現評分中，被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊繼續「墊司底」，只有18.6分。有學者和政界人士狠批鄭庸碌瀆職，理應早日下台。

有關調查在上月22日至29日期間進行，成功訪問了707名18歲或以上市民。調查發現，三名司長的評分依次為政財司司長陳茂波，有29.6分、政務司司長張建宗有25.5分），而鄭若驊僅得18.6分，鄭繼續「墊司底」。

至於特首林鄭月娥的整體評分與去年同月比較亦大幅下跌13.3分，為24.2分。而受訪市民對港府的滿意度和信任度仍然偏低，分別有66.3%和58%受訪者表示不滿意政府表現和不信任政府，較前一年上升5.9%和9.1%。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強分析，在該調查進行期間，市民最期望了解《港區國安法》的內容細則，惟鄭若驊當時一度回避傳媒，直至有媒體批評鄭才現身鏡頭面前回應提問，惟她當時的解說亦不盡如人意，故鄭難逃「墊司底」的結果。

被問到鄭若驊持續「墊司底」，亦屢遭學者和政界人士狠斥應退位讓賢時，陳指鄭可慎重考慮一下，始終工作表現持續未能滿足大眾期望，假如鄭自願請辭於公眾，在她而言，未嘗不是一件如意的事。

「廿三萬監察」發言人王國興則以「積重難返」來解釋鄭若驊長期民望「墊司底」的原因。王批評鄭自其上任不足一個月，便自我摧毀市民對她的期望，擅自撤銷對壹傳媒黎智英涉及秘密捐款給民主派一事的調查，有關決定令大眾覺得違反公義。

王續指，自港區國安法出台後，更顯鄭的庸碌和瀆職，因鄭一直以來對處理佔中和反修例示威案件的態度「歎慢板」，與法律中強調要快打勢頭不對勁案件的取態有異，故王至今仍然抱持鄭應早日「落台」的立場。