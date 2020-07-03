港區國安法：特首已任命法官　梁美芬促盡快開庭審理犯罪案件

梁美芬預見光復口號有機會已觸犯《基本法》及一國兩制的底線。

針對特首任命6名裁判官為指定法官負責處理危害國家安全犯罪案件，議員梁美芬指特首已徵詢港區國安員會和終審法院首席法官意見，認為程序符合條文亦符合迫切性盡快進行任命，盡快開庭審理有關案件。

被問及政府指「光復香港，時代革命」口號有港獨及顛覆國家政權含意，梁美芬指相信審訊時不止評論有關人士有否喊港獨和自決等字眼，亦會考慮作有關言論背後的目的及意圖。她強調在港區國安法實施前已指出，光復口號有機會已觸犯《基本法》及一國兩制的底線。

在港區國安法生效後，有泛民主派議員連日來關注法案實施後，《立法會（權力及特權）條例》是否仍然保障議員在立法會內的言論自由，梁美芬指議員言論仍受到特權法保障，叫口號沒有問題，但如果口號涉及港獨意味便一定不可以，因為《基本法》及《港區國安法》凌駕特權法，只要主席作出裁決便可。

至於泛民議員拉布又是否違反《基本法》，梁則解釋，不同議員就不同議題重複發言，企圖拖長會議，阻撓討論自己不喜歡的議題，出現拉布也是部分不負責任的主席所引致的，故純粹拉布未必構成違反國安法內的干擾特區及中央特權，但如果是多名議員，甚至連同主席，有計謀的搞破壞，完全癱瘓立法會及政府運作，便涉嫌違法，故要整體衡量他們拉布行為的意圖，想達致甚麼目的。