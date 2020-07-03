食環署滅鼠行動日捉12隻老鼠　議員批世紀級無能

食物環境衞生署滅鼠不力，1日僅捉不足12隻老鼠！食環署今(3日)表示，今年5月4日起在各區展開為期8星期的小區滅鼠行動，期間共收集626隻死鼠及捕獲620隻老鼠，並作出69宗相關檢控。有議員批評該署效率低，即每日在各區只捕捉到不足12隻老鼠及發現10多隻死老鼠，直言該署失職及浪費公帑，無助市民杜絕鼠患，「簡直係世紀級無能。」

食環署發言人指出，首輪目標小區滅鼠行動已於上月26日結束，第2輪為期10星期的全港滅鼠運動將於下周一(6日)展開。該署指，首輪行動中，人員在出現鼠患的地點，例如後巷、垃圾收集站、街市、小販和熟食市場及建築地盤的周邊地方等加強滅鼠，在9271個和1.9萬個地點分別放置毒餌及捕鼠器、毀滅221個鼠洞、收集626隻死鼠和捕獲620隻老鼠。該署又指除積極滅鼠外，該署人員亦加強目標小區的街道潔淨服務和街市及小販市場的清潔工作，並加強巡查街市、小販和熟食市場等。

該署稱已特別針對處所的衞生環境欠佳、在後巷處理食物和清洗器具、堆放雜物及違法棄置廢物等情況，加強執法行動。過去8星期，食環署共進行1.6萬次巡查，發出1849個衞生建議、1694個口頭警告、2封警告信、940張定額罰款通知書及作出69宗檢控。

議員郭家麒批評食環署效率其低，8星期只捉到620隻老鼠，即代表每日只捉到不足12隻，狠批該署曾在立法會承諾會做好滅鼠工作，惟最終成果顯示只是浪費公帑，「真係天大笑話」。他指大鼠戊型肝炎確診數字不斷增加，而不少屋邨及舊區均是鼠患嚴重地區，市民因鼠患過得苦不堪言，抵抗力差的長者更是感染高危。郭又批評政府連簡單民生工作都未做得妥善，何以令市民信服。