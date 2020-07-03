港區國安法：20多國再於聯合國人權理事會支持中國立法

繼周二（6月30日）古巴在聯合國人權理事會代表53國發言，表示歡迎北京推行《港區國安法》後，北京在周三及周四（7月1及2日）再獲20多國代表在人權理事會發言支持。支持國家包括俄羅斯、北韓、印尼、越南、老撾、緬甸、柬埔寨、阿富汗等。

俄羅斯表示，俄方堅定支持中國在香港實施一國兩制，又指香港事務完全是中國內政。東南亞國家方面，老撾歡迎中國透過建立健全香港維護國家安全的法律制度，並執行機制來保護國家安全。緬甸及柬埔寨則指，國安立法權力屬於一國主權，中國制訂《港區國安法》有利於維護國家安全及一國兩制，希望香港繼續保持穩定及繁榮，不受外國干涉。

北韓、委內瑞拉及喀麥隆表示，堅決反對他國利用涉港、涉疆等問題干涉中國內政。印尼、越南、巴林、蘇丹、阿爾及利亞、尼日利亞、摩洛哥等國亦指，各國應遵守不干涉內政等國際關係的基本準則，反對借人權問題干涉內政的做法。

馬爾代夫表示，中國是該國重要的合作夥伴，兩國關係發展一直基於互相尊重主權和領土完整的原則；認為在一國兩制方針下，港人將長期享有穩定繁榮自由。阿富汗亦強調，《港區國安法》屬於中國國家安全事務和內政，該法不會損害一國兩制，亦不影響港人的合法權利、自由和利益。坦桑尼亞強調，香港和台灣都是中國不可分割的一部分，反對將人權問題政治化。

27個國家周二在聯合國人權理事會第44次會議上發表聯合聲明，要求中國撤回《港區國安法》，並稱該法破壞了香港的自由。不過，古巴同場代表53個國家發言，支持中國立法。