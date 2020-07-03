狠批兒童事務委員會一事無成　議員斥何啟明無出席會議

有議員點名斥責何啟明沒有出席兒童事務委員會會議。

立法會財務委員會今午（3日）審議勞工及福利局開設1個首席助理秘書長職位，領導兒童事務委員會提供支援，並促進兒童權益的議程。多名議員批評兒童事務委員會沒有實質的工作表現，狠批近乎一事無成，更點名直斥新任勞福局副局長何啟明沒出席會議。財委會最終在25票贊成、17票反對下通過有關的開位建議。

議員鄺俊宇直斥兒童事務委員會近乎一事無成，更點名斥何啟明未有出席會議，指當中的保護兒童事務工作小組自成立以來，未有召開會議，批評政府整色整水，未有將兒童權利放在眼內，開設職位的迫切性。

另一名議員鄭松泰表示，不理解兒童事務委員會的職責，又指過去學童自殺是屬社會議題，上月更出現1個月內有3宗學童自殺個案，質疑開設職位後是否能解決問題。

勞福局副秘書長梁振榮回應指，兒童事務委員會決議成立4個工作小組，但現時只成立3個工作小組，第4個則因人手緊絀而仍未成立，在開設職位後爭取成立。他又指，曾安排警方代表與事務委員會跟進去年的社會事件。對於有關學童自殺問題，梁則指兒童事務委員會關注相關議案，並已列入主要議程。