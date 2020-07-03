陶輝住所僭建　地政處查是否涉未經批准轉讓牌照

警務處外籍助理處長陶輝與其妻子，早前被揭發居住的西貢清水灣碧水新村1號牌照屋有多處地方違規，包括霸佔官地及僭建；他們及後再被指曾擴建及霸佔毗鄰的3號牌照屋，並將兩屋之間的通道改建為浴室，設有熱帶雨林花灑及洗臉盆，估計面積約100呎。地政總署發言人今日(3日)回覆指，由於3號的土地牌照持有人已身故，正調查目前的使用有否涉及未經批准轉讓牌照的情況，並會考慮諮詢法律意見，如有違規會採取適當的跟進行動。

地政總署發言人表示，碧水新村3號屬政府土地牌照用地，該土地牌照准許用地上興建2座構築物，該兩座構築物同時亦屬登記寮屋 (登記編號為TPT/76/A53及TPT/76/A47)。寮管處人員於2018年12月的定期巡查期間，發現其中一個構築物不復存在。

寮管處最近到該處巡查，登記寮屋TPT/76/A47號有擴建情況，西貢地政處已向持牌人發出警告信，要求清拆違規部分。現時，構築物違規情況的糾正工程正在進行，地政處會繼續跟進。由於有關土地牌照持有人已身故，地政處正調查目前的使用有否涉及未經批准轉讓牌照的情況，並會考慮諮詢法律意見，如有違規會採取適當的跟進行動。

至於碧水新村1號牌照屋，以及用作民宿出租的61A號牌照屋，構築物違規情況的糾正工程正在進行，地政處會繼續跟進。另外，地政處正與持牌人澄清有否違反牌照規定將牌照轉讓，並會考慮諮詢法律意見，如有違規會採取適當的跟進行動。