市區的士年底或加價　起錶由24加至30元

早前有個別的士團體建議修訂市區的士起錶加價方案，上調6元至10元不等，即由現時24港元加至30港元至34港元。不過，經運輸署聯絡該商會，説明在提交新的加價申請前應取得業界共識，而政府亦要就新的加價申請再次進行相關諮詢程序後。該的士商會表示會沿用於2018年9月提交的加價申請，即起錶價或由24港元加至30港元。商會期望可於11月前獲准加價。

運輸署表示，一般而言，的士業界在取得共識後，會向該署提交加價申請，該署會按相關法例及既定機制處理。市區、新界及大嶼山的士業界同於2018年9月向該署提交加價申請，相關申請仍在處理中。

就的士業界於2018年9月所提出的加價申請，政府曾在2019年3月諮詢立法會交通事務委員會及交通諮詢委員會。然而，鑑於去年的社會活動及疫情對社會經濟的影響，政府需要再度審視相關加價申請，包括考慮的士營運的財務可行性、的士與其他公共交通工具的收費之間的合理差距，以及市民對收費加幅的接受程度等。政府會在完成相關評估後，適時將加價建議提交相關機構審議。