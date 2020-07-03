海關偵破39宗非法進口或售賣電子煙案　拘18男13女

海關自今年初至昨日(2日)，重點打擊非法進口及售賣含第1部毒藥成分的電子煙油產品執法行動，偵破29宗非法進口及10宗非法售賣含尼古丁或大麻二酚電子煙油產品的案件，檢獲市值約250萬港元懷疑涉案物品，並拘捕18男13女，年齡介乎20至52歲，當中包括跨境貨車司機、零售店主和售貨員等。

海關指，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。而任何人在沒有有效進口許可證下進口藥劑產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁2年。

根據《藥劑業及毒藥條例》，尼古丁及大麻二酚屬第1部毒藥，只可在註冊藥劑師監督下於藥房出售。非法售賣或管有第1部毒藥屬刑事罪行，最高罰則為罰款10萬港元及監禁2年。

海關會繼續積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性執法行動，並與本地及海外執法機關加強情報交流，以加強從源頭堵截經空運貨物、郵遞及快遞渠道走私流入本港的相關電子煙油產品。為提升執法力度，海關會加強部署，透過跟進調查並突擊搜查非法售賣相關電子煙油產品的零售店，全力遏止相關活動。