6月異常炎熱總日照共192.5小時　較正常值多32%

由於覆蓋華南的副熱帶高壓脊較正常強，剛過去的6月本港天氣遠較正常炎熱。天文台指，6月平均最低氣溫為攝氏27.8度，較正常值高1.6度，是有記錄以來6月最高。平均氣溫及平均最高氣溫分別為攝氏29.6度及攝氏32.3度，2者皆是有記錄以來6月份的第2高記錄，全月總日照共192.5小時，較正常值146.1小時多約32%。

6月的熱夜數目為18天，與1993年7月的數目相同，2者並列有記錄以來最多熱夜的月份。另外，6月19日起出現了連續12天的熱夜，刷新了6月份最長連續熱夜的記錄。

6月6日早上的雨勢特別大，連綿不絕的大雨令香港天文台發出自2017年5月以來首個黑色暴雨警告信號。當天本港錄得超過14,350次雲對地閃電，是自2005年推出閃電定位系統以來的第二高記錄。此外，6月8日早上香港國際機場附近有水龍捲報告。

此外，天文台指今年上半年天氣異常溫暖，平均最高氣溫及平均氣溫分別為攝氏25.7度及攝氏23.0度，兩者皆是同期有記錄以來最高；而平均最低氣溫21.1度則是同期有記錄以來的第3高。