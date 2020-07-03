養和醫生被指FB諷受傷警　回應遭盜號保留追究權利

前日（1日）有示威者襲擊警員，導致警員受傷送院。香港前列腺基金創辦人、著名泌尿外科專科醫生黃國田被指於Facebook諷刺該警員「啲血仲少過半次月經」，遭到網民公審，其職業道德亦受到質疑。不過，黃其後發聲明指Facebook遭到黑客入侵，保留追究一切法律責任的權利。

根據網上圖片，黃國田醫生於個人Facebook發表冷血言論，嘲諷遇襲警員的傷口「幾乎睇唔到」、「啲血仲少過半次月經，以爲係子宮內膜異位生咗落胳肋底」。多名友人留言附和，指「太少血，唔夠我送飯」等。此等冷血無情言論引起網民公憤，稱之爲「黑醫護」。由於黃部分照片顯示其身穿養和醫院醫生袍，網民揚言要杯葛養和醫院，嚴重影響醫院聲譽。

不過，黃於即日夜晚在香港前列腺基金的Facebook發出聲明，辯稱其個人Facebook遭到黑客入侵，發表不實留言，更指黑客盜用了印有養和醫院標致，自己並非醫院員工。對於影響養和醫院形象，他深表遺憾，並保留追究一切法律責任的權利。

據悉，養和醫院已向全體醫生發電郵，提醒慎用社交媒體，以及注意網絡安全。東網正向養和醫院了解。