港區國安法：尹兆堅前日涉阻差辦公被捕　今拒保獲釋

《港區國安法》生效後，有人於前日(7月1日)在港島區發起遊行，當日多人被捕，包括議員尹兆堅，他今晚(3日)「拒保」並獲警方暫時釋放。他在瑪麗醫院會見傳媒時稱，事發當日與其他民主黨成員在Sogo門外擺設街站，派發反對《港區國安法》的單張以及籌款，該站街由民政處及相關部門批准，為合法街站。

至大約中午12時45分，一批防暴警衝至東角道，向現場人士方向舉起藍旗，並稱他們正進行非法集結。尹稱當時感到莫名其妙，因為沒有人在現場集結，僅有市民在現場索取單張及聊天，因此尹走到Sogo門前的行人路，以大聲公向警方提醒。尹憶述當時並未將話說完，防暴警立即衝至他面前，沒收他的大聲公，並有數名警員將他制服地上並作出拘捕，期間有警員向他的眼鏡及眼睛之間噴射胡椒噴霧，導致他短暫時間看不清楚，仍感覺到最少三至四名警員壓在他的背部數分鐘，力度愈來愈大，並將他手腕向後拗。他被捕時雙手被索帶扎緊，令他感到雙手麻痹，而且長時間呼吸困難及胸口痛。

到達警署後，尹多番向警方投訴，才有人替他鬆綁，他亦發現眼鏡損毀。警員向尹問話，並索取他的身份證進行登記，警員稱以涉嫌「阻差辦公」將他拘捕，尹怒斥罪名完全是「莫須有」，被捕只因用大聲公向警員作出提醒，警員以藉口對他作出拘捕，他相信自己被無理拘捕的事件只屬冰山一角。另外，由於他在警署感到身體不適，他數度向警員提出要求入院，3小時後方獲安排入院。

抵達醫院後，他表示自己心跳、血壓均不尋常，他一共驗了5次血及接受3次X光檢查，並進行電腦斷層掃描、心臟顯影劑照射等，將來亦要覆診。他感謝醫護人員的悉心照顧，並表示曾經詢問醫生出現問題的原因，得知承受外來壓力、過分緊張及恐慌等可能引致相關症狀，他認為與當日因被胡椒噴霧射中臉部無法呼吸、以及被警員壓制等情況有關，但一切仍有待醫生判斷。

尹又指出，警方初時欲向他落口供及要他作擔保，但由於醫生認為他身體狀況不理想，令有關程序延誤，直至今日48小時屆滿，他已經提出拒保，警方亦暫時將他釋放，但重申他涉嫌「阻差辦公」，亦不排除之後會加控其他罪名。

另外，尹投訴其中一位看守他的警員表現無禮粗暴，甚至有違反《警方通例》之嫌，該名警員在進入病房時拒絕依照醫護人員要求探熱，在病房內吵鬧及呼喝醫護人員，對尹不斷以言語挑釁，並且將手銬較至最緊，未遵從警例留下一根手指的空間。尹對此感到氣憤，並已針對情況向警方投訴，將提出追究。

至於會不會對當日壓制拘捕他的警員提出私人檢控，尹表示要與律師團隊商討，不排除有任何相應行動。除此之外，他表示不擔心違反《港區國安法》，因為當日沒有做出違法行為，派發的單張僅對有關法例對香港帶來的後果作出評論。

他亦指出約半年前的區議會選舉，已經有參選人將「光復香港，時代革命」寫入選舉聲明並作出解釋，當時仍能獲得當局接受，惟今日情況改變，他批評政府「一時得，一時唔得」，作風無賴，扼殺港人的言論自由，亦建議大家要謹言，並強調不會認同政府現時的判斷及說法。